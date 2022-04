GALERII | ÜHEKSAST ÜHEKSA! Fantastiline Flora, lahja Levadia. Lepistu: tuleb häbi alla neelata, aga sellise sita mänguga me edasi ei lähe

Mullu Eesti meistritiitlist kõige napimalt ilma jäänud FC Flora on tänavu alustanud hooaega suurepäraselt. Kui kõigi vastastega on ühe korra mängitud, on teenitud üheksast üheksa ehk selja taha jäävad ainult võidud. Viimasena sai Floralt oma koosa kätte valitsev Eesti meister FCI Levadia, kelle kapten Brent Lepistu tunnistas, et see pole nende tase.