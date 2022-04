Korvpalli meistriliigas selgusid veerandfinaalide paarid. Veideman: imelik meeleolu, mõlemad meeskonnad tahtsid mängu jalust ära saada

Tartu peatreener Nikolajs Mazurs andis pärast 83 : 87 kaotatud lahingut mõista, et veri ninast väljas võitu taga ei aetud. „Meie noorematel mängijatel oli hea võimalus korralikke minuteid mängida ja ei pidanud piirduma lühikeste settidega. Tavaliselt hooaja jooksul eriti palju selliseid võimalusi ei ole ja tänane mäng oli neile hea kogemus. Veerandfinaalid tulevad kindlasti teistsugused kui põhiturniir. Meil oli mängijaid puudu, neil oli täna puudu. Play-offides on mängu väärtus kindlasti hoopis teine, pingutatakse rohkem ja häälestatud on teistsugune. Tuleb põnev seeria.”