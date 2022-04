Käsipallileegion: eestlased tegid Soome poolfinaalides võimsa alguse

Neljast viimasest kohtumisest kolm võitu ja viigi saanud Coburg on 26 punktiga küll 14. kohal, ent tihedas liigatabelis võib viimase üheksa mänguga paljugi muutuda. Näiteks neljandat positsiooni hoidval Hüttenbergil on vaid seitsme silma rohkem. Tõsi, ka väljalangemistsoon on ainult kuue punkti kaugusel.