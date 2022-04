ÕL SEVILLAS | VIDEOD JA FOTOD | Mis juhtub linna ja selle elanikega, kui igavesteks kaotajateks peetav klubi võidab Hispaania karika?

Klubi viimane „päris“ võit pärineb aastast 2005, kui pea kohale tõsteti Copa del Rey karikas. Pärast seda on aga Real Betis mänginud kolm hooaega Hispaania tugevuselt teises liigas (tõsi, kahel korral on nad ka selle võitnud, aga neid triumfe fännid ei arvestata millegi suurena), vahetanud peatreenerit 20 korda ja valmistanud 20. korral oma fännidele agooniat, kui on alla jäädud linnarivaalile, ja kõvasti edukamale klubile, Sevillale.

Tänavune hooaega on aga kulgenud uue peatreener Manuel Pellegrini juhendamisel üle ootuste hästi - La Ligas hoitakse viis vooru enne lõppu viiendat kohta ning kuigi mõlemas liigamängus linnaderbis kaotati, suudeti Copa del Rey kaheksandikfinaalis kõige suurem rivaal alistada.

Real Betisi fännid pole pärast 17 aasta jooksul nii lähedal millegi suure võidule nii lähedal olnud ja osaliselt sellepärast on ka piletihinnad finaalimatšile üüratult kõrged. Aprilli alguses saab kõige odavama pileti soetada „vaid“ 295 euro eest.

Õnneks käib selline piletihind minul üle jõu ja seda tõesti õnneks, sest staadionil matši vaatamise asemel kogen Real Betisi fännide rõõmu, viigivärava ängi, penaltiseeria närvilisust ja lõpuks võidujoovastust Sevilla tänavatel. „Ma nägin rohkem Hispaania kultuuri, kui seni siinelatud kaheksa kuu jooksul kokku,“ tõdeb sõbranna, kellele tegelikult Sevilasse külla läksin, aga suutsin kogemata avastada end keset Copa del Rey finaali nädalavahetuse emotsioone.