Kristin Tattar avas ülivõimsa esitusega profituuril hooaja võiduarve: olen äärmiselt õnnelik!

Kettagolfiäss Kristin Tattar saavutas USA profituuril hooaja esimese eliitkategooria turniiri võidu, kui mängis Arkansase osariigis toimunud Jonesboro Openil nii osavalt, et lähim konkurent kaotas kolme ringi järel kümne viskega. See on tipptasemel tohutu ülekaal.