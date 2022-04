Saksamaa jalgpall on samal astmel Tuvalu, Taiwani ja Moldovaga! Petersoo: Bayern pole ka ise rõõmus

„Teistpidi: miks ei saa?“ pärib vastu Saksa jalgpalli ekspert ja telekommentaator Indrek Petersoo.

No kuidas, kui üks meeskond niimoodi domineerib…

„Siis on küsimus pigem, et miks ta domineerib, miks see nii on?“ jätkab Petersoo. „Kui me vaatame Euroopasse, ütleme viimase kümne aasta jooksul, siis Saksa satsidel on läinud ju suht okeilt. Nad ei ole kukkunud liiga vara kuskilt välja, nad on Euroopas ikkagi konkurentsivõimelised. Kvaliteeti on järelikult piisavalt. Aga kui vaadata sisekonkurentsi, siis Bayern on oma võimalustelt teistest ikka nii palju üle.“

Petersoole sekundeerib Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor ja Saksamaa vuti austaja Mihkel Uiboleht. Ka tema mõtleb esmalt eurosarjadele: „Saksa klubid on ju jõudnud ka: Dortmund on mänginud ühel aastal ka finaalis, rääkimata Leipzigist, kes on viimastel aastatel kõvasti pildile tulnud.

Aga laias laastus on Bayern olnud domineeriv jõud. Nad on kahtlemata võimas klubi, Euroopa üks parimatest, kui mitte parim, viimase kümnendi jooksul. Just stabiilsuselt.“