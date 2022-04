Kas Fury tillitab või lõpetab? Arro: sõltub Joshua ja Ussõki matšist

Kõmaki! Tyson Fury domineeris raskekaalupoksi tiitlimatši Dillian Whyte’i vastu veenvalt ja võidu vormistas lõuahaak kuuendas raundis. Mustlaskuningas, nagu 33 matšis alistamatuna püsiv Fury end kutsub, andis seejärel teada, et sellega on tema sportlaskarjäär ka lõppenud. Kuidas nii, kui hiiglase järgmist lahingut on terve poksimaailm juba aastaid oodanud?!