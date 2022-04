Venemaa tipptennisist ihkab keelust hoolimata Wimbledoni: tahan lihtsalt näidata, et oleme head inimesed!

Meeste tennise maailma kaheksas reket Andrei Rubljov oli üks esimesi Venemaa sportlasi, kes Putini vägede Ukrainasse sissetungimise vastu protesteeris, kui kirjutas Dubai turniiril telekaamera objektiivile inglisekeelse sõnumi „No war please“ („Ei mingit sõda, palun“). Ent pärast seda, kui Wimbledoni turniiri korraldajad andsid teada, et Venemaa ja Valgevene tennisistid tänavusele turniirile oodatud ei ole, väljendas ta oma rahulolematust. See on omakorda ajanud harja punaseks Ukraina tenniserahval.