KOSSUDOKK: BC Kalev/Cramo teekond meistrite liigas vormiti kogu oma ilus ja valus lühifilmiks

Mai alguses toimuva korvpalli meistrite liiga finaalturniiri eel avaldas BC Kalev/Cramo oma Youtube’i kanalil koostöös Unibetiga valminud lühidokumentaalfilm „First Try – The Road to Basketball Champions League”, mis viib vaataja tagasi tänavuse hooaja esimesse poolde, kui BC Kalev/Cramo võitis septembris Tallinnas toimunud kvalifikatsiooniturniiri ning pääses esmakordselt mängima Meistrite liiga põhiturniirile.