AUHINNAD | Kes olid meistriliiga esimese ringi liinide parimad mängijad, MVP, silmapaistvaim treener ja sümboolse koosseisu liikmed?

Kõige väärtuslikum mängija (ja parim ründaja): Rauno Alliku. Esmapilgul ei tundu Flora ründaja numbrid midagi meeletut, isegi Konstantin Vassiljev on sarnaselt temale löönud viis. Aga eelkõige hakkab silma 32aastase Alliku tabamuste tähtsus. Flora on võitnud tänavu kolm mängu suurelt (4 : 0 Tammekaga, 7 : 1 Tallinna Kaleviga, 3 : 0 Kuressaarega) ja neis mängudes on Rauno arvel Tartu vastu löödud värav ja teenitud 11 meetri karistuslöök, mille realiseeris Vassiljev. Aga hoopis teine pilt vaatab vastu suurtes mängudes.