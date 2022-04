Kas Netsi avaringi kuiv kaotus on NBA supertiimide ajastu lõpu algus?

„Ma ei kahetse midagi. Sitta juhtub. Oleme sel aastal väga palju läbi elanud. Kõik meie organisatsioonis teavad, mida oleme läbi elanud. Soovin, et oleksime meeskonnaga järjepidevamad. Aga selline see liiga on. Iga meeskond peab selle läbima,“ nentis Netsi parimana 39 silma visanud Kevin Durant peale 112 : 116 alla jäämist Boston Celticsile, mis tähendas, et Brooklynisse kokku tulnud supertiim kaotas play-offis ainsa meeskonnana avaringis kuivalt 0 : 4. Los Angelese klubide Lakersi ja Clippersi kohamängudelt välja jäämine ning nüüdne Netsi ebaõnnestumine paneb paratamatult küsima, kas see on mängijate poolt ehitatud supertiimide ajastu lõpp.