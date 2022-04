Kas M-Spordi pilooti ootab Tänaku saatus? Tiimipealik: Fourmaux teeb liiga palju avariisid, peame midagi muutma

Kui tavaliselt nurisevad meeskondade pealikud sõitjate kallal nelja seina vahel ja nelja silma all, siis M-Spordi pealikud Malcolm Wilson ja Richard Millener viskasid Fourmaux avalikult rongi alla. Mis ei saa olla hea märk. „Me peame rääkima ja tegema otsuseid. Adrien on teinud asfaldil liiga palju avariisid, kaugelt liiga palju. Sel nädalal vaatame asjad üle,“ kinnitas Millener, et Fourmaux startimine järgmisel Portugali rallil pole kaugeltki kindel.