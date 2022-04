REKORDIÜRITUS! Merle Liivand ujub F1-masinatega võidu

„Jah, suurbrändid soovivad minuga koostööd teha,“ sõnas Liivand, et see näitab, et ta on õigel teel. „Leian, et kõige tähtsaim on suunata, õpetada ja aidata firmadel lahti lasta oma pahedest! Nendega on tekitatud ookeanitele ja keskkonnale liiga palju probleeme. Olen seda meelt, et vaenlast tuleb õpetada nagu treener vormib sportlast paremuse poole!“