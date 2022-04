USKUMATU MÄNG! City alistas Reali seitset väravat näinud mängus

Võõrustajatel kulus 93 sekundit, et Reali väravalukk lahti muukida. Riyad Mahrezi tsenderdusest jõudis pall Kevin de Bruyne'ini, kes lõi selle peaga Thibaut Courtois' selja taha. 11. minutil tegi laupäeval Watfordile neli kolli löönud Gabriel Jesus seisuks 2 : 0, kes kasutas ära keskkaitsja David Alaba eksimuse ning virutas nahkkera värava tagumisse nurka.

Kuigi esimese veerandtunni järel tundus, et City läheb oma teed, siis järgmisena tegi skoori hoopis Real. Karim Benzema saatis 32. minutil Ferland Mendy tsenderduse tagumise posti juurde. Tegu oli prantslase 40. väravaga sel hooajal.

Ent see polnud veel kõik: seitse minutit hiljem tabas Toni Kroosi karistuslöök Aymeric Laporte'i kätt ning kohtunik andis penalti. Benzema saatis selle peene tõstega värava keskele, puurilukk Ederson hüppas aga vasakule. Ründestaar vaigistas sellega kõik Etihadi staadionile tulnud City fännid, kes olid löömise ajal tema peale kõvasti vilistanud. Prantsuse väravamasinale oli see 14. tabamuseks meistrite liigas sel hooajal – ta möödus Müncheni Bayerni ässast Robert Lewandowskist ning on nüüd parim skooritegija.