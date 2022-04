Vene suusatäht astus Putini kaitseks välja: ainult meie otsustame, kuidas tahame elada ja kes saab meie juhiks

Paljudele Venemaa sportlastele heidetakse ette, et nad vaikivad, kuigi Ukrainas käib sõda. Ent meie idanaabritel on kuhjaga ka selliseid atleete, kes püüavad häälekalt õigustada kõike, mida nende valitsus korda saadab. Üheks neist on murdmaasuusatamise olümpiavõitja Veronika Stepanova.