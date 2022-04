Tänak kiitis Rovanperät: ta on kahtlemata suurim tiitlisoosik

Hooaja avaetapil Monte Carlos neljandaks tulnud ja punktikatsel parim olnud Rovanperä on tänavu võitnud nii Rootsi kui ka Horvaatia ralli. Tal on koos 76 silma ning üldarvestuses 29punktiline edu Hyundai piloodi Thierry Neuville'i ees. Kahel esimesel etapil katkestanud Tänak tõusis viiendaks, ta on kogunud 27 silma. „Praegu tundub, et Kalle teab oma taset ning pakatab enesekindlusest. Ta on sel hooajal kahtlemata suurim tiitlisoosik,“ sõnas eestlane.