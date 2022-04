Benzema Panenkat kiidetakse taevani: milline jultumus, aga ka milline enesekindlus!

„Mina olen sellele asjale alati lähenenud nii, et kui sa penaltit ei löö, siis ei saa sa kunagi penaltil ka eksida,“ kommenteeris 34aastane Benzema oma tabamust eelnenud eksimuste taustal. „See on vaimne enesekindlus, muud siin polegi. Mul on enesesse kõvasti usku, nii et ma tegin seda ja see kukkus hästi välja.“

Kõigi sarjade peale oma hooaja 41. ja tänavuse meistrite liiga 14. värava löönud Benzema lisas: „Nüüd peame kordusmänguks minema Bernabeule ning vajame seal oma fänne nii nagu ei kunagi varem. Läheme seal tegema midagi maagilist, läheme võitma!“

Reali peatreener Carlo Ancelotti tõdes, et pärast kaht Osasuna vastu eksitud penaltit oli Benzema ka treeningutel proovinud teistsugust lähenemist.

„Ma arvan, et ta muutis seda [oma tavapärast löömisstrateegiat], sest need kaks viimast penaltit ei olnud head. Ta proovis seda treeningul. Kuid ma ei teadnud, kuidas ta mängus lööb, kui penalti peaks tulema,“ lisas itaallasest loots. „Ta valis selle ja see õnnestus tõepoolest hästi. Ta on tugeva iseloomuga isiksus. Meistrite liiga poolfinaalis pole just lihtne lüüa penaltit nii nagu ta lõi.“

Ancelottiga olid samal meelel ka mitmed Inglismaa jalgpallilegendid.

„See kutt on jääkülm!“ kiitis endine Manchester Unitedi keskkaitsja Rio Ferdinand BT Spordi stuudios. „Kuid ta on ka võitnud varem neli meistrite liiga karikat. Isegi kui see oleks olnud viimasel minutil, oleks ta samamoodi löönud.“

Newcastle Unitedi omaaegne väravamasin Alan Shearer pärast Benzema lööki BBC raadioülekandes: „Ma ei saa teha muud kui naerda ja mõelda: „Ma ei suuda uskuda, et Karim Benzema just seda tegi.“ Ühelt poolt on see puhas ülbus, aga teisalt ka usk ja võime seda teha."