TÕDE VÕI VALE | Kas Voolaid peaks saama kinga? Kas Liliu koht on pingil? Õhtuleht vastab jalgpalli meistriliiga suurimatele küsimustele

Paide linnameeskond peaks andma Karel Voolaidile kinga.

Eigo Kaljurand: Tõde. Paide linnameeskond tahab tulla lähiaastatel Eesti meistriks. Fakt. Isegi kui Paide mäng hakkab tänavu edaspidi lippama, siis kas ma usaldaks Voolaidi järgmisel hooajal kulla järgi mineva satsi ette. Ei. Isegi kui Kesk-Eesti meeskond tuleb tänavu pronksile, siis oleks see vaid miinimumi ära tegemine. Nii võiks juba võimaluse anda uuele mehele, kes näeks mängijad üle ja saaks sättida satsi juba oma käe järgi. Muul juhul algab kõik talvel taas nullist ja uus juhendaja vajab taas aega.

Rasmus Voolaid: Vale. No pagan, mängitud on ju ainult veerand hooaega. Tiitel on tõesti läinud, aga kombinatsioon uuest peatreenerist, üsna noorest koosseisust ja vigastustest vajabki aega. Ja meeskonnad pole veel ju isegi murule jõudnud: võiks ju arvata, et seal mängimine võib Paidele hästi mõjuda.