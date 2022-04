Eesti spordi kuulsuste halli verivärske liige Jüri Jaanson olümpiahõbedatest, karjääri saatnud suurtest tõusudest ja mõõnadest, tähehaigusest ning pühast lehmast, mis võiks olla hoopis püha küülik

„See on väga suur tunnustus mulle ja kõigile neile, kes on minuga mu sportlasteel kaasas olnud – kuid mõnes mõttes on see tunnustus mulle ka natuke ootamatu, sest Eesti ühiskond on siiski suuresti olümpiavõidu usku. Kuid see, et jõudsin siia olümpiavõitjate kõrvale, on minu jaoks väga-väga suur sõnum,“ lausus meie sõudmislegend Jüri Jaanson teisipäeva pärastlõunal Tartus Eesti spordi-ja olümpiamuuseumis, kui oli ametlikult nimetatud Eesti spordi kuulsuste halli uueks liikmeks.