Tanel Tein tartlaste võimalustesse ei usu: mis pulli või katsetusi nad põhihooaja lõpus tegid?

„Ühest ennustusest ei saa ma hästi aru: kuidas või mis argumentidega nähakse ajakirjanduses 3: 2 võitu Tartule?“ küsis Tein esmalt. „Tundub, et see Peebu [Pahvi] artikkel Delfis (3 : 2 Tartule) oli kiirelt kokku kribatud analüüsimata arvamus ja lõhnab nagu soovunelm, et tuleks põnevam seeria… 3 : 2? Mille pealt?“