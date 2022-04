Heroiline Harris, mannetu Martin, boss Buchanan ning teised põnevate meistriliiga play-offi avamängude võitjad ja kaotajad

Võitja: Devin Lee Harris. Põhihooajal alistas Viimsi Harrise viimase sekundi viskest Rapla. Riias toimunud Eesti-Läti liiga poolfinaalis alistas Viimsi Harrise viimase sekundi viskest Pärnu. Veerandfinaali normaalaja viimase rünnaku võttis seisult 68 : 68 oma õlule Harris, ent sel korral pani ta mööda. Kuid see ameeriklast ei seganud. Lisaajal tõi pool minutit enne selle lõppu tema kahene tabloole 77 : 77 viigi, Tartu ebaõnnestunud rünnaku järel jäi tabloole 19 sekundit. Loomulikult võttis viimase viske enda peale Harris, kes sopsas koos lõpusireeniga kolmese. Viimsi võitis 80 : 77 ja Harris on vägev vend! „Ütleme nii, et Harris praegu need visked meil sisse paneb,“ kiitis Rait-Riivo Laane Delfi ülekandes. Temast rääkides…