JÄRELKAJA | Villarreali mehed tunnistasid, et Liverpool tõmbas neil hinge kinni, kuid lubavad kodumänguks ümber sündida

Kui vastane mängib madala kaitseblokiga, siis on vaja natuke õnne. Seda meil oli [avavärava juures] ja see tõmbas rahvas käima. Suurema osa mängust töötas meie vastupressind väga hästi. See valmistas neile raskusi, aga kõik on veel lahtine. Villarrealis tuleb keeruline õhtu.“

Villarreali poolkaitsja Giovani Lo Celso: „Teadsime, et tuleme keerulisele staadionile mängima Euroopa ühe kõige parema meeskonna vastu. Nad suruvad ja survestavad, seega olime kursis, et Anfieldil pole kerge võita. Samas leian, et tegime kohati asju üsna hästi. Meile oleks meeldinud natuke rohkem mängu kontrollida ja võimalusi luua.

90 minutit meie staadionil on veel jäänud, seal on inimesed meie taga ja mäng tuleb kahtlemata erinev. Arvan, et meie meeskond on pakkunud meistrite liigas suurepäraseid õhtuid. Meil on play-off'ides olnud väga rasked vastased, aga oleme pakkunud suurepäraseid mänge. Tunneme end kodus mugavalt ja kõik on veel lahtine.“

Liverpooli äärekaitsja Andy Robertson BT Spordile: „Meil olid avapoolajal mõned võimalused, püüdsime neid murda. Pärast esimest väravat saime pisike momentumi ja rahvas tegi imelist möllu. See viis meid [mõne minutiga] teise väravani. Meile meeldinuks lüüa üks veel, aga taga null ja ees kaks – ei saa kurta.“

Andy Robertson (punases) ja tema kolleegid panid Villarreali käigud edukalt kinni. Foto: Reuters / Scanpix

Villarreali keskkaitsja Pau Torres: „Meie plaan oli mängida sirgjoonelist jalgpalli, et surve alt välja tulla, aga me ei suutnud ründavaid mehi leida. Vastane oli väga hea ja tugev.

Nende esimene värav tuli rikošeti abil, aga nad ei lasknud meil seda seedida, mistõttu tuli väga kiiresti ka teine. Me ei olnud veel oma rütmi naasnud.