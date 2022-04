Verstappeni isa: nautisin vaatepilti, kui Max tegi Hamiltonile ringi sisse

Meeskonna pealik Toto Wolff vabandas pärast sõitu raadioside vahendusel Hamiltoni ees, et suurmeister peab nii kehva masinaga kihutama. Hamilton tunnistas, et ei võitle tänavu enam tiitli eest

Red Bulli tiimi nõuandja Helmut Marko läks aga sõnades nii kaugele, et viskas Sky Spordi eetris õhku variandi, et ehk pidanuks britt möödunud hooaja järel erru minema.

Red Bulli pealik Christian Horner oli diplomaatilisem ega teinud ringiga möödumisest suurt numbrit. „Selge see, et Lewisel polnud suurepärane nädalavahetus, aga keskendusime oma sõidule ja püüdsime võtta maksimumpunkte,“ ütles ta.

Hamilton mure pole ühekordne, vaid Mercedese tänavune vormel pole (veel) Red Bulli ja Ferrari tasemel. Mercedese mehaanikud on töötanud palehigis, et probleemile jälile saada ja see lahendada. Tiim loodab, et edusamme on näha juba 8. mail Miami GP-l.