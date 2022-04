MÕTLES ÜMBER: Klopp ei unista enam puhkusest ja läheb Liverpooliga edasi

Kloppi senine leping kehtis Liverpooliga 2023/24 hooaja lõpuni. Kõik tundus olevat ette määratud: Klopp teeb oma aja lõpuni ja siis võtab üle legendaarne Steven Gerrard. Kõige ilmekamaks tõestuseks oli asjaolu, et Klopp pikendas enda lepingut samal päeval ja sama pikaks ajaks, mil Gerrard Glasgow’ Rangersiga. Saati, et peagi Klopp ka ise kinnitas, et 2024. aastal ta lõpetab ja siis on kõik.

Alles paar kuud tagasi tunnistas, et mitte miski pole vahepeal muutunud. „Plaan on sama. Jõuame 2024. aastasse ja siis on „aitäh kõige eest!““

Nüüd aga tundub, et kuskil on nihe toimunud. Liverpool on tegemas ajaloolist hooaega ja jätkuvalt jahitakse nelja tiitlit korraga – liigakarikas ehk kõige ebarelevantsem on juba võidetud, finaali on jõutud Inglismaa karikavõistlustel ning ühe jalaga ollakse finaalis ka meistrite liigas. Kõige ebatõenäolisemaks võib praegu ilmselt pidada liigatiitli võitu, sest viis vooru enne hooaja lõppu kaotatakse Manchester Cityle ühe punktiga.

Hommikul hakkasid Inglismaa meedias ringlema jutud, et Liverpool hakkab Kloppiga uue lepingu osas läbi rääkima. Mõned tunnid hiljem oli juba tulemus käes: paberile kanti 2024. aasta asemel hoopis 2026.

Klubi ise pole veel lepingupikendamisest ametlikes kanalites pajatanud, aga Liverpooli tegemistel teravalt silma peal hoidvad The Athleticu ajakirjanikud kirjutavad asjast kindlas kõneviisis.

The Athleticu andmetel oli Liverpooli omanikfirma Fenway Sports Groupi president Mike Gordon koos Kloppi agendi Marc Kosickega kohal ka kolmapäeva õhtul Anfieldil, kus Liverpool alistas meistrite liiga poolfinaali avamängus 2 : 0 Villarreali.