Laupäeval teise ilma lahkunud Mino Raiola – suur manipulaator, keda sai ainult vihata või armastada

Võib aimata, et kuigi kindlasti ei soovi keegi Raiolale halba, siis paljude maailma tippklubide elu oleks lihtsam, kui mängijate nimel kõneleks Raiola asemel nendega keegi teine. Aastate jooksul on ta hoolitsenud selle eest, et temast räägitakse pea sama palju kui jalgpalluritest. Tema klientide hulgas on näiteks Zlatan Ibrahimovic, Erling Braut Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Moise Kean, Donyell Malen, Henrik Mhitarjan, Mario Balotelli, Blaise Matuidi. Kõigist kõige suurem nimi jäi aga strateegiliselt viimaseks. Paul Pogba. Just tema ümber on Raiola peksnüd üles kõige suurema vahu, kasseerinud sisse enim eurosid ja ajanud püha viha täis Sir Alex Fergusoni enda.