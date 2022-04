Mino Raiola - suur manipulaator, keda saab ainult vihata või armastada

Raiola teekond agendina sai alguse 90. aastate alguses. Kuivõrd tegemist on itaallasega, kes juba aastaselt kolis vanematega Hollandisse, siis just nende riikide vahel ta esialgu tööle asuski. Juba 1993. aastal aitas ta kaasa sellele, et legendaarne Dennis Bergkamp lööks käed Milano Interiga. Esimene päris oma üleminek oli Pavel Nedvedi liikumine Praha Spartast Laziosse pärast muljetavaldavat 1996. aasta EM-finaalturniiri.