Euroopa liiga poolfinaalide avamängud kujunesid sakslaste peoks

Saksamaa liigas nelja sekka jäämise eest võitlev RB Leipzig võõrustas Euroopa liiga poolfinaalis Glasgow Rangersit. Mäng kulges kodumeeskonna kontrolli all algusest lõpuni. Esimesel poolajal põrutas Angeliño palli posti, puhkepausi järel ei suutnud mitu vastast kohvile saatnud Christopher Nkunku mänguvahendit värava eest tühja lükata. Kuid 86. minutiks olid tablool ikka barankad. Kuid siis sepistasid need kaks meest tabamuse. Rangers klaaris Nkunku nurgalöögi kastist välja, ent seal oli hispaanlasest vasakkaitja Angelino, kes vajutas nahkkera ühe puutega posti kõrvale, mistap sai Leipzig kordusmänguks napi 1 : 0 edu.