Avamängu kaotanud TalTech võitis seeria teise matši ligi poolesaja punktiga, Rapla sai revanši

Avamängu lisaajal kaotanud Alar Varraku hoolealused ei jätnud seekord vastastele mingit võimalust. Kui avaveerandi järel oli seis veel tasavägine – võõrustajad juhtisid 25 : 22, siis poolajapausiks oli TalTechi edu juba 50 : 32. Kolmas veerandaeg võideti tervelt 37 : 16 ning viimane 23 : 15.

Võidumeeskonna üks säravamaid, mängujuht Pehka lausus pärast kohtumist Delfi TV otseülekandes, et avamatšis saadud üllatuskaotus neid rivist välja ei viinud.

„Proovisime hoida pea külmana ja analüüsisime, mis eelmises mängus valesti läks. Pühapäeval on uus mäng, hakkame valmistuma selleks. Pall on alati ümmargune. Seeria on kolme võiduni ja seetõttu peab rahulikult võtma ja oma mängu mängima,“ selgitas Pehka.