KOHUTAV! Vene armee tappis lootustandva Ukraina noorsportlase

Venemaa sissetungi tagajärjel on oma elu kaotanud mitu Ukraina sportlast. Aprillis lasti tulevahetuse käigus maha 21aastane kuulitõukaja Yegor Kigitov, kes kuulus kergejõustikukoondisesse. Märtsis tapeti endine Ukraina veepallikoondise kapten Jevgeni Obedinski ning rööviti tema 12aastane tütar Kira, kes toimetati Donetski, mis on Venemaa okupeeritud.

Mariupoli kaguosa on olnud Vene raketirünnakute all juba nädalaid ning ametnike hinnangul on hukkunuid seal üle 10 000. Kuigi Venemaa on väitnud, et nad ei ründa tsiviilelanikke, on surnute seas suur hulk naisi ja lapsi.