TURUJUTUD | Lewandowski jääb või läheb? Mis saab Mbappest? Endine staar tahab tagasi Euroopasse ja Hispaania suured täienevad

Itaalia ajakirjanik Romano on omaette fenomen, kelle abi on uute mängijate tutvustamisel kasutanud lausa klubid. Kui tema kirjutab oma Twitteri kontol „Here we go”, siis tähendab, et üleminek on kindel. Klubid ei ole seda veel tõenäoliselt kinnitanud, aga võib mürki võtta, et nii on. Seega teeme ülevaate, mis viimasel nädalal suurklubide maailmas selgemaks saanud on.

Müncheni Bayernis on paljude juhtivate mängijate lepingud jõudnud faasi, kus need saavad aasta pärast läbi. See tähendab, et juba talvel saaksid nad potentsiaalsete uute kosilastega otse suhelda ja järgmisel suvel tasuta klubi vahetada. Sellesse seisu on jõudnud nii Manuel Neuer, Serge Gnabry, Thomas Müller kui ka Robert Lewandowski.

Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidžic avaldas lootust, et õnnestub kõigist kinni hoida. „Ma tõesti loodan, et Gnabry ei lahku, sest me hindame teda kõrgelt ja tahame, et ta jääks meiega. Loodetavasti jäävad ka Neuer ja Müller oma karjääri lõpuni meiega. Läbirääkimised on kulgenud hästi,” kinnitas ta.