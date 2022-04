VANA HEA ZLATAN! „Ma ei taha eputada, aga ma olen MLSi kõigi aegade parim ja see on fakt”

Ibrahimovic mängis MLSis Los Angeles Galaxy eest aastatel 2018-2019 ja näitas seal tõesti muljetavaldavat minekut. 58 liigamänguga tuli lausa 53 väravat. Meeskondlikke auhindu ei tulnud, ent individuaalseid see-eest kõvasti. Sümboolsed koosseisud, tähtede mängud, ilusaimad väravad ja muud autasud ajasid üksteist taga.

Zlatan andis intervjuu ESPNi saatele Gab & Juls Show. „Ma olen MLSile väga tänulik, sest sain seal võimaluse tunda end elusana. Probleem oli aga selles, et ma olin veel liiga elus. Ma olin selle sarja jaoks liiga hea ja seda ma ka näitasin. Ma olen kõigi aegade parim jalgpallur, kes MLSis mänginud. Ma ei taha siin enda ego näidata või eputada, aga see on tõsi. Ma nautisin seal mängimist. Mulle meeldib see, kuidas see liiga toimib ja kuidas nad end turundasid. MLSis mängimine oli parim võimalus, kuidas vigastusest tagasi tulla.”

Zlatan on väga rahul, et MLSis mängis ja rääkis sellest taas endale omase enesekindlusega. „Enne kui ma MLSi läksin, siis hoiatati mind, et saan pallida tühjade tribüünide ees. Kui mina seal mängisin, siis staadionid küll tühjad ei olnud. Müüdi isegi rohkem pileteid kui staadionid mahutasid.”