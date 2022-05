Rosenberg alustas teist päeva isikliku rekordiga, Lillemets jäi tõkkejooksus tulemuseta

Rosenberg ja Lillemets kinnitasid aprilli keskel, et Grosseto võistlus on vaid üks osa Götzise mõõduvõtuks valmistumisel. „Mul õnnestub tavaliselt kõige paremini hooaja teine või kolmas kümnevõistlus. Praegu on vorm hea, tähtis on kõiki alasid tehniliselt korralikult teha,“ arutles Rosenberg, kes tuli mullu isikliku rekordiga 8298 punkti Eesti meistriks. „Usun, et 8350 punktiga pääseb ühele tiitlivõistlusele peale. Aga kõige olulisem on püsida terve.“