Rosenberg jäi teivashüppes hätta

Viie ala järel on Rosenbergil koos 4115 punkti, kaotust elu parimale tulemusele on ligi 150 silma. Võistlust juhib Norra imelaps Sander Aae Skotheim 4370 punktiga. Kui varem oli 19aastase sportlase isiklik tippmark 8012, siis seda graafikut edestab ta enam kui 200 silmaga. Skotheimile järgnevad kodupubliku ees võistlev Dario Dester (4278) ja liidri koondisekaaslane Markus Rooth (4207). Rosenberg on kuues.

Rosenberg ja Lillemets kinnitasid aprilli keskel, et Grosseto võistlus on vaid üks osa Götzise mõõduvõtuks valmistumisel. „Mul õnnestub tavaliselt kõige paremini hooaja teine või kolmas kümnevõistlus. Praegu on vorm hea, tähtis on kõiki alasid tehniliselt korralikult teha,“ arutles Rosenberg, kes tuli mullu isikliku rekordiga 8298 punkti Eesti meistriks. „Usun, et 8350 punktiga pääseb ühele tiitlivõistlusele peale. Aga kõige olulisem on püsida terve.“