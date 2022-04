Levadia lustis, Kalju vajas vapralt kaitses seisnud pärnakate alistamiseks kaht penaltit

Villota väitel ei pea meeskond esitust häbenema. „Istusime all kaitseblokis. Ausalt öeldes neil võimalusi ei tekkinud, aga kaks penaltit…“ kahetses Villota. „Meil on sitt seeria käsil. Täna küll kaotasime, aga võime pea püsti koju minna – andsime kõva lahingu.“

Kalju kangelaseks tõusnud Paur tõdes, et emotsioon on hea. „Võit on käes, see on kõige tähtsam. Vaprus mängis täna väga hästi. Nad oli kaitses distsiplineeritud, mis andis meile lisa agressiivsuse, mille pidime välja tooma. Vaprus mängis tõesti hästi,“ kiitis 27aastane äär.