VIDEO | ÜLIVÕIMAS! 18aastane Bolti mantlipärija jooksis kõigi aegade neljanda aja, maailmarekord käeulatuses

Aastaid on otsitud Usain Bolti mantlipärijat ja tundub, et see on lõpuks leitud. Eelmisel aastal andis Erriyon Knighton tormihoiatuse, kui ta 17aastaselt Bolti U18 maailmarekordid üle jooksis. Nüüd näitab Knighton juba aegu, mida suutis viimati tippvormis Bolt.