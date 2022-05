Suure osa mängust juhtinud Kalev lagunes viimasel veerandil. Treener Nõmm: käkerdasime ära

„Pigem ikka meie käkerdasime ära,“ ütles Kalevi peatreener Brett Nõmm Delfi TV otse-eetris. „ Kui kaotaome TalTechile lauavõitluse, siis on ülimalt keeruline võita. Esimesel veerandil kontrollisime lauda 11 : 5. Poolajaks läks tasa. Nii, kui nad saavad kordusviskeid, on meil paha. Üldiselt mäng toimis nii kaua, kui mängisime plaani järgi. Mingi hetk lagunesime ära. Korvpall.“

TalTechi peatreener Alar Varrak : „Me polnud esimesel poolajal see TalTech, kes oleme olnud. Mängisime pigem tika-taka korvpalli. Meile meeldib rohkem ikka see, kui pooled rünnakud on kiirelt üle ja kohe lahendusi otsima.”

Eelmisse mängu 47punktilist võitu ei soovinud Varrak unise alguse põhjuseks tuua. „Arvan, et see on rohkem otsitud põhjus. See võib olla mingi põhjus, aga protsentuaalselt mitte väga suur. Võib-olla meie, treenerid, keskendusime eile teatud asjadele, aga unustasime TalTech/Optibeti olemuse ja hakkasime liialt taktikat tegema. Lõpuks läks mäng vabaks ja rõõmsamaks, initsiatiiv kukkus meile ja trumbid hakkasid meie kätte tulema.”