Tammeka peatreener tulistas kohtunike pihta mitmeminutilise tiraadi: Portugalis pole asjad perfektsed, aga vähemalt kohtunikud ei aita suuri meeskondi!

Siis ma analüüsin Eesti jalgpalli. Me ei ole – ma ütlen „meie“, sest ma olen siin ja natuke nagu eestlane –, maailmas 100 parema koondise seas. Me loome siin neljale suurklubile illusioone. Neil on illusioon, et nad suudavad mängida, sest neil on alati kohtunike toetus. Siis nad lähevad UEFA võistlustele ja seal ei ole Eesti meeskondadel enam lihtne mängida. Muidugi ei ole, sest UEFA võistlustel ei eelistata kedagi!

Ma ei taha, et keegi soosiks Tammekat. Ma tahan, et meie vastu oldaks õiglased. Küsin ainult õiglust. Aga pärast 11 mängu on see raske. Me üritame. Eelmises mängus Levadia vastu kaotasime 0 : 1. Levadia mängijad tegid nurgas bloki, teine mängija tuli ja skooris. Ma räägin ainult faktidest. See kõik on InStatis ja internetis olemas. Ma ei mõtle siin midagi välja. Täna see viga, mis andis Florale kolmanda värava… Võime selle üle arutleda, jah. See on raske.