Karol Mets jõudis Eesti jalgpalliajaloo ühe vingema saavutuseni

Talvel Zürichisse kolinud Mets jälgis toda mängu varumeestepingilt, kuid andis tiitlivõitu oma panuse. Ta on madistanud neljas liigamängus kõik 90 minutit ning sekkunud viis korda vahetusest. Hooaja lõpuni on minna neli vooru.

Šveits on 14. Euroopa riik, mille meistriks on õnnestunud mõnel Eesti jalgpalluril tulla. Metsa saavutus on sportlikult eriti vinge seepärast, et Šveitsi liiga on ilmselt selles arvestuses Hollandi (Ragnar Klavan) järel tugevuselt teine.