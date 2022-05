Premium liiga vutiklubi presidendi transpordiäri on pankroti veerel. Kuidas mõjutab see jalgpalli?

Tallinna JK Legioni presidendi ja meeskonna peatreeneri Deniss Belovi juhitud pika ajalooga edukas ekspedeerimisfirma Mep Trans on koroonapandeemia tõttu suurtes raskustes – Äripäeva andmetel on võlgu Maksu- ja tolliameti ees 390 000 eurot ning Julius Inkassoni jõudnud võlgade kogusumma on ligi 50 000 eurot.