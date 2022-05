Nadal ja Djokovic viskusid venelaste ja valgevenelaste kaitsele: see pole nende suhtes õiglane

All England Clubi otsuse taga on mõistagi Venemaa korraldatud sõda Ukrainas, millele Valgevene omapoolset toetust avaldab. „See sõda pole ju tennisistide süü,“ oli 21kordne suure slämmi tšempion Nadal nõutu. „Mul on mängijatest kahju. See oli puhtalt Wimbledoni otsus ja valitsus ei sundinud neid takka. Eks näha ole, mis lähinädalad toovad. Kas teised tennisistid võtavad sellega seoses midagi ette ...“ arutles hispaanlane.

All England Clubi otsuse suhtes on kriitilised olnud ka nii meeste kui naiste tennist korraldavad organisatsioonid ehk ATP ja WTA. Wimbledon saab alguse juba 27. juunil ja Venemaa tippmängijatest jäävad eemale näiteks valitsev US Openi meister Daniil Medvedjev, Andrei Rulbjov ja mullu Prantsusmaa lahtiste finaalis mänginud Anastasia Pavljutšenkova. Kaasa ei saa lüüa ka Valgevene tipud Arina Sabalenka ja Viktoria Azarenka.

Küll hoopis teisel põhjusel, aga mõneti sarnase stsenaariumi sai aasta alguses läbi elada maailma esireket Novak Djokovic, kes polnud vaktsineeritud ja jäeti kõrvale Austraalia lahtistest. „See pole küll sama asi, aga on päris frustreeriv teada, et sul ei lubata mängida,“ nentis Djokovic. „Ma jään endale kindlaks ja ei toeta seda otsust. See pole õiglane.“