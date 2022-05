Kestvuskrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp sai dramaatilise lõpplahenduse

„Mulle see teistpidi rada täitsa meeldis,” kommenteeris võistluse kulgu Rauk. „Mu start oli keskpärane, kuid mõne esimese kurviga sain kolmandale kohale. Esimeselt ringilt tulles olime Hans Priideliga juba ees ning ma teadsin, et ta on sel rajal väga kiire, sest ta on kõik varasemad [Saku] Offroadid ära võitnud. Proovisin mõned ringid sabas püsida ja vahet mitte sisse lasta, mis mul õnnestus.”