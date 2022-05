ÜHE VAATUSE LÕPP! 14 aastat TalTechi võrkpallimeeskonda manageerinud Uku Rummi lahkub: pole poegade kasvamist näinudki, nüüd tahaks perele keskenduda

Kes pole Uku Rummi nime kuulnud, pole Eesti võrkpalli lähedalt näinud. Juba 14 aastat on Rummi olnud TTÜ/TalTechi mänedžer ja söönud selle aja jooksul nii meeskonna kui naiskonnaga ära mitu puuda soola. Nüüd on ta otsustanud pillid kokku pakkida ja selle ametiga lõpparve teha. Rummi tunnistab, et tahaks rohkem aega pühendada perele, sest kahe poja kasvamine on töö tõttu temast suures plaanis mööda läinud.