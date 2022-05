Tartu ja Pärnu jõudsid poolfinaalist ühe võidu kaugusele

Teine veerandaeg oli mõnes mõttes esimese peegelpilt: tartlased jäid pärast Karl Johan Lipsu kolmest 24 : 31 kaotusseisu, kuid suutsid siis kuue minutiga korraldada 19 : 4 vahespurdi. Viimsi katsus külalisi taltsutada maa-ala kaitsega, kuid sellele olid Maks & Mooritsa meestel vastused varrukast võtta ja nii juhtisid nad esimese poolaja lõpuks 43 : 35. Kolmandal veerandil suutis Tartu kätte võidetud edu hoida ja ka pisut suurendada, kui veerandi lõpuks oli nende eduseis 65 : 53.

Ent Viimsi oli ka seeria eelmistest mängudes näidanud, et kaotusseisus olles lippu alla ei lasta ning ka seekord suudeti asi veel põnevaks ajada. Neli minutit enne lõppu oldi Emmanuel Wembi pealtpaneku järel veel kaheksapunktises kaotusseisus 61 : 69, kuid sellele vastas kahe korviga Devin Lee Harris ja ühe korviga Tyler Roberson ning Viimsi oli kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu saanud vahe miinus kahe peale 67 : 69.

„Võidu tõi meeskondlikkus,“ kommenteeris Rosenthal kohtumise järel Delfi TV otse-eetris. „Alguses jäime küll lauas natuke hätta, aga ma arvan, et mängisime palju paremini kui kaks esimest mängu. Kuigi ikka tuli see mõõn sisse, siis täna see ei olnud nii hull kui eelmistes mängudes.“