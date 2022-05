KINDEL: UEFA tühistas järgmiseks hooajaks enda jaoks Venemaa jalgpalli

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse olid UEFA ja maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA eemaldanud veebruaris Venemaa rahvusvahelisest jalgpallielust „teadmata ajaks“. See tähendas sel hetkel näiteks seda, et venelased ei saanud mängida MM-valiksarja play-off-mänge.

Nüüd on aga UEFA võtnud vastu otsuse, et mitte mingil juhul ei näe Venemaa meeste koondist tänavu rahvuste liigas mängimas, naiskond eemaldatakse aga juunis toimuvalt EM-finaalturniirilt ja nende koha saab endale Portugal. Venemaa klubid (nii meeste kui naiste omad) peavad aga uuel hooajal suu puhtaks pühkima meistrite liigast, Euroopa liigast ja konverentsiliigast. Samuti ei lubata UEFA võistlustel osaleda riigi noortekoondistel ning keeld laieneb ka saalijalgpallile.

Samuti anti teada, et kui venelased sooviks kandideerida 2028. või 2032. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldajaks, siis selle mõtte võivad nad maha matta, sest nende võimalik kandidatuur lükataks lihtsalt tagasi. Meenutatavasti olid venelased pärast sõja algust andnud vihjeid, et võiks hea meelega üht neist kahest EMist võõrustada. Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson kommenteeris toona, et venelaste taolised mõtted pole isegi naljakad ning on täiesti „üle mõistuse“.