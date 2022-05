JÄRELKAJA | Mohamed Salah: Liverpooli siht on neli tiitlit

„Poolajal oli probleem selles, et me teadsime, mis on valesti, sest see oli ilmne, aga meil ei olnud ette näidata olukorda, kus õigesti käitusime,“ tiražeeris BBC Jürgen Kloppi sõnu. „Ütlesin [abitreener Peter] Krawietzile, et ta leiaks olukorra, kus meil hästi läks ja näitame seda [mängijatele]. Ta tuli tuppa ja ütles: „Ei, pole sellist.““

Sakslasest peatreeneri sõnul ei mänginud tema hoolealused avapoolajal jalgpalli. „Kui me liinid lahti murdsime, leidsime ruumi, olime paindlikumad ja mitte nii kinni oma positsioonidel – järsku tulime mängu tagasi. Lõime väravaid ja tegime asja ära,“ selgitas Klopp, kes on nüüd võitnud kõik viis eurosarja poolfinaalseeriat, kus osalenud, muutust teiseks 45 mänguminutiks. „See oli jalgpallialane probleem ja lahendus oli jalgpallis.“

Liverpooli kaitse tugitala Virgil van Dijk kinnitas BT Sportile, et Klopp oligi oma vaheajakõnes täpselt nii sirgjooneline. „Ta ütles meile, et me mängiksime jalgpalli, Liverpooli moodi nagu me oleme terve hooaja mänginud,“ rääkis hollandlane. „Nad hoidsid kõrget liini, nii et meie kiirusega pidime asju segama. Lisaks pidime näitama, kui väga me tegelikult tahame finaali jõuda. Teist poolaega me domineerisime.“

UEFA koduleht vahendas Villareali kaitsja Raul Albioli mõtteid: „See ei olnud määratud meie õhtuks, aga meie ponnistus oli imeline, tohutu. Nende esimene värav tegi meile väga haiget. Maksime kallist hinda avapoolajal tehtud ponnistuse eest, kui me nii hästi mängisime. Lasime pärast vaheaega oma taset alla, just füüsiliselt, ja see maksis kätte.“

Kas Liverpool suudab peaaegu võimatut?

Vaid üks meeskond on varasemalt suutnud ühel hooajal võita neli tähtsat karikat: Glasgow Celtic oli 1967. aastal parim nii Šoti liigas, karikasarjas, liigakarikas kui meistrite liiga eelkäijaks olnud Euroopa karikavõistlustel. (Tõsi, oma rolli mängib selles ka tõik, et enamikes maades ei ole kahte kodust karikasarja…)

Liverpoolil on tänavusest hooajast ette näidata juba Inglismaa liigakarika võit. Lisaks meistrite liiga finaalipiletile on neil kindel koht ka Inglise karikafinaalis – järgmisel nädalal madistatakse Londoni Chelseaga. Kõige keerulisem on seis liigas, kus alles on jäänud mängud Tottenhami, Aston Villa, Southamptoni ja Wolvesiga, aga ka kõigi nende võitmise puhul vajavad Merseyside’i mehed, et neid tabelis silmaga edestav Manchester City kuskil libastuks.