SAATUS LÕPUKS SELGE: TTÜ staadion saab katuse alla!

TalTechi pressiteate kohaselt on ülikooli ning jalgpalliklubi eesmärgiks parandada inimeste liikumisharjumusi ning populariseerida sportimist. Halli on oodatud nii tehnikaülikooli tudengid ja töötajad kui ka spordisõbrad väljastpoolt ülikooli.

Tallinna Kalevi tegevjuht Joel Lindpere kinnitas, et koostöö pneumohalli püstitamisel on iga Eesti jalgpalliklubi unistuseks. Ta lisas: „Spordi ja tasemel haridustee koostöös just TalTechiga annab meie klubile uue hingamise ning olen kindel, et meie vahel tekib häid ideid nii sportlastele, tudengitele kui ka linnaosale.“