La Liga täht saadetakse aastateks pokri

Lõpuks oli kohtuotsus, et kõige kangemas süüdistuses, seksuaalrünnakus, mõisteti Mina õigeks. Süüdi jäi ta kraadi võrra nõrgemas kategoorias ehk seksuaalses ärakasutamises. Karistuseks on neli aastat reaalset vanglakaristust, 50 000 eurot trahvi ja 12 aastaks lähenemiskeeld ohvrile.

Kohe Mina trellide taha minema ei pea – ta kaebab otsuse edasi ja on kuni apellatsiooniprotsessi lõpuni vaba mees. Küll aga on tema jalgpalli mängimisega tõenäoliselt kõik: La Ligas 12. kohta hoidev Celta Vigo klubi teatas, et eemaldab kohtuotsuse valguses koheselt Mina oma võistkonnast.