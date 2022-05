Otepääl poodiumile kerkinud norralanna ränk kukkumine rattasõidul: kui mul poleks kiivrit olnud, oleks mu pea ilmselt kaheks lõigatud

Märtsis Otepääl toimunud MK-etapil sprindis paraja üllatusena kolmanda koha saanud Knotten tegi koondisekaaslase Lotte Liega tavapärast rattaringi, kui õnnetus juhtus. Nagu ta tõdes päev pärast kukkumist Norra rahvusringhäälingule (NRK) antud usutluses, siis ta ei oska öelda, kuidas see kõik täpselt oli.

„Korraga olin kraavis. Ma ei tea, mis juhtus või kuidas juhtus. Lihtsalt lamasin ühel hetkel maas. Pärast seda ei mäleta ma eriti midagi. Pool tundi on mälust läinud,“ rääkis Knotten.

Ta lisas, et ei saa tõepoolest aru, mis läks valesti. Ta oskas öelda vaid seda, et mingil põhjusel pidi ta järsku rattasadulas ettepoole „sukelduma“.

Knotten püsis õnnetuse järel teadvusel, kuid saadud peapõrutus oli nii tugev, et suurt midagi ta neist sündmustest ei mäleta. Samas on ta tänulik, et ei olnud rattasõidul üksi.