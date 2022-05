Toyota ja Hyundai seisavad Portugali ralli eel silmitsi ootamatu probleemiga

Portugali ralli on tänavuse hooajaga alanud hüriidmasinate ajastul omamoodi märgiline, sest tegemist on esimese korraga, kui Rally1 autod kihutavad võidu kruusal. See tähendab aga loomulikult seda, et iga testipäev on kulla hinnaga. Ent…

Nagu kirjutatakse DirtFishi portaalis, peaks Hyundai ja Toyota eelseisvateks Portugali ja Sardiinia (mis sõidetakse juuni esimesel nädalavahetsel) ralliks tegema ekstratestimispäevad kesk-Soome teedel, kuid võta või jäta: seal on teed alles lumised!

„Meil on sel aastal olnud nii palju lund ja ma arvan, et Soome metsades on siiamaani lund. Nii et äkki päris mai lõpus on seal teed kuivad,“ kõneles Toyota boss Jari-Matti Latvala portaalile. „Õnneks ei pea me praegu uut autot arendama. Kui eelmisel aastal oleks olnud samasugune olukord, olnuks me tõelises jamas.“

Soomes elav tiimi tehniline direktor Tom Flower lisas omalt poolt: „Kui läksin Horvaatia rallile, oli mu aias meeter lund ja maanteele pääsemiseks tuli end sõna otseses mõttes välja kaevata.“

Toyotal on kesk-Soomes oma testiteed, kuid abi poleks abi sellestki, kui lumesahk sealt enne masinate teele kihutamist üle käiks. Fowler selgitas, et tee põhi on endiselt jäätunud, mis tähendab seda, et need on ikkagi naastrehvide tigimused, kuid kruusaralliks sel kombel valmistuda ei saa. Ta nõustus Latvala arvamusega, et enne mai lõppu ei tule seal normaalsest testimisest midagi välja.

„Selja taha jäänud talv oli väga eriline, meil oli kõvasti lund. Samas temperatuurid käisid üles ja alla, mis tähendas seda, et niiskus läks maa sisse ja siis külmus ära,“ nentis Fowler. „Kuid talveralliks oleks need ideaalsed tingimused!“