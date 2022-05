Vollekoondise uus peatreener: praegu on tuli naiste sees väike, aga see peab plahvatama!

Naiste võrkpallikoondis asus valmistuma sel suvel peetavateks Hõbeliiga mängudeks. Esmakordselt on peatreenerirollis Alessandro Orefice (37), kes ütles, et naiskonna ülevõtmine endiselt lootsilt polnud keeruline. Lisaks tutvustas uus peatreener nii lühiajalisemaid kui pikema perspektiiviga plaane. Rahvustiimi mängijad omakorda kommenteerisid ootamatult toimunud juhendaja vahetust ja nentisid, et see tuli neile suure šokina.